Yeni Malatyaspor'dan Alper Potuk Mehmet Ekici ve Guilherme için transfer açıklaması!  - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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'dan ve Guilherme için açıklaması!

Yeni Malatyaspor'dan Alper Potuk Mehmet Ekici ve Guilherme için transfer açıklaması!

ekiplerinden Başkanı , Fenerbahçeli 'un transferini değerlendirirken, Guilherme'ye ilişkin de konuştu! İşte o açıklamalar...

'un listesinde olduğu iddia edilen ve için Başkan konuştu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Gevrek, konuşmasının başında Guilherme'nin transferine dair sorulan soruya, "Guilherme, büyük takımlardan teklif gelirse gitmek istediğini bize söylemişti. Futbolcu eğer gitmek isterse önünü açarız." yanıtını verdi.


"EKİCİ VE ALPER POTUK..."

Adil Gevrek, konuşmasının devamında Fenerbahçeli Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un transferlerini değerlendirirken, "Mehmet Ekici için bir görüşme yapmadık. Hocamız, eğer talep ederse Alper Potuk'u değerlendirebiliriz. Adis Jahovic için resmi bir teklif yok. Hocamız Sergen Yalçın ile de devam ediyoruz." dedi.

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 17:57
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