Malatya gelişiyor
Guilherme, Avrupa hedeflerinden sapmadıklarını belirtip, Beşiktaş iddiası için menajerini işaret etti.
Yeni Malatyaspor'un maestrosu Guilherme, takımının sürekli gelişimde olduğunu belirtti. Guilherme, "Sürekli yeni, kaliteli oyuncular geliyor. Malatya ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Başkanımızın projeleri olsun, tesisleşme, stat gibi konularda kulüp giderek iyiye gidiyor" dedi. Brezilyalı 10 numara, Beşiktaş iddiaları için de açık kapı bırakıp menajerini işaret etti.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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