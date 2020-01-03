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03 Ocak 2020, Cuma
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Malatya gelişiyor

Malatya gelişiyor

, Avrupa hedeflerinden sapmadıklarını belirtip, Beşiktaş iddiası için menajerini işaret etti.

'un maestrosu , takımının sürekli gelişimde olduğunu belirtti. Guilherme, "Sürekli yeni, kaliteli oyuncular geliyor. Malatya ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Başkanımızın projeleri olsun, tesisleşme, stat gibi konularda kulüp giderek iyiye gidiyor" dedi. Brezilyalı 10 numara, Beşiktaş iddiaları için de açık kapı bırakıp menajerini işaret etti.
  1. 3.1.2020
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