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31 Aralık 2019, Salı
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Malatya umut dolu

Malatya umut dolu

 Başkanı 'in 2020 mesajı netti: Hatalarımızdan dersler alıp, daha iyisini yapacağız. Yeni yıl kulübümüz adına gurur duyacağımız bir sene olacak."

Başkanı 'in 2020 mesajı netti: Hatalarımızdan dersler alıp, daha iyisini yapacağız. Yeni yıl kulübümüz adına gurur duyacağımız bir sene olacak."

  1. 31.12.2019
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