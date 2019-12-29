Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi
Yeni Malatyaspor'dan yerli otomobil atağı geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Yeni Malatyaspor'dan Konuyla ilgili bilgi veren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ülkemiz adına bu büyük önem taşıyan yerli otomobil hamlesine biz de kulüp olarak katkı sunmak istedik. Bu mesele milli bir mesele ve herkesin olaya bu pencereden bakması lazım. Kulüp olarak bu milli seferberliğe katkı sunmak için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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