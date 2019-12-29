Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi

Yeni Malatyaspor'dan Konuyla ilgili bilgi veren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ülkemiz adına bu büyük önem taşıyan yerli otomobil hamlesine biz de kulüp olarak katkı sunmak istedik. Bu mesele milli bir mesele ve herkesin olaya bu pencereden bakması lazım. Kulüp olarak bu milli seferberliğe katkı sunmak için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.