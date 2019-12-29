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29 Aralık 2019, Pazar
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''Telafi etmeye gidiyoruz''

''Telafi etmeye gidiyoruz''

Gaziantep deplasmanına giden Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör , geçen haftaki Rize mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "İlk yarıya galibiyetle kapatmak istiyoruz. Gaziantep hızlı bir takım. Savunma arkası koşulara dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep deplasmanına giden Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör , geçen haftaki Rize mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "İlk yarıya galibiyetle kapatmak istiyoruz. Gaziantep hızlı bir takım. Savunma arkası koşulara dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.

  1. 29.12.2019
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