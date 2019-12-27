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27 Aralık 2019, Cuma
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’le telafi edeceğiz

Gaziantep’le telafi edeceğiz

 Malatyaspor'un Zimbabweli stoperi Hadebe, yenilgisini FK deplasmanında telafi etmek istediklerini söyledi.

Malatyaspor'un Zimbabweli stoperi Hadebe, yenilgisini FK deplasmanında telafi etmek istediklerini söyledi. Rize'nin kalelerinde iki pozisyon bulduğunu ve gol yaptığını belirtip şanssızlıktan yakınan Hadebe, "Şimdi bunu unutacağız, çabucak önümüze bakacağız. Gaziantep, değişik bir takım. Kolay maç olmayacak ama oraya kazanmak için gideceğiz" dedi.

  1. 27.12.2019
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