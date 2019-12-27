Gaziantep’le telafi edeceğiz

Yeni Malatyaspor'un Zimbabweli stoperi Hadebe, Çaykur Rizespor yenilgisini Gaziantep FK deplasmanında telafi etmek istediklerini söyledi. Rize'nin kalelerinde iki pozisyon bulduğunu ve gol yaptığını belirtip şanssızlıktan yakınan Hadebe, "Şimdi bunu unutacağız, çabucak önümüze bakacağız. Gaziantep, değişik bir takım. Kolay maç olmayacak ama oraya kazanmak için gideceğiz" dedi.