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25 Aralık 2019, Çarşamba
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’dan büyük müjde

Minik Mina’dan büyük müjde

'un Ekvadorlu oyuncusu 'nın oğlu Darius, yüksekten düşmesi sonucunda yoğun bakıma alınmıştı.

9 yaşındaki Darius'tan sevindirici bir haber geldi. 'nın komadan çıktığı ve durumunun olumlu yönde gittiği bildirildi. , maçının ardından çocuğu için apar topar ülkesine gitmişti.
  1. 25.12.2019
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