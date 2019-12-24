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24 Aralık 2019, Salı
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’un kamp programı belli oldu

Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

’da devre arası kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'tan itibaren 'da geçireceği yaklaşık 15 günlük hazırlık döneminde 2 hazırlık maçı oynayacak.

'de 2019-2020 sezonunun son maçında Futbol Kulübü'ne konuk olacak , bu müsabakanın ardından 5 günlük izne ayrılacak. Sarı-kırmızılı takım 5 Ocak Pazar günü ise Belek'te toplanarak 2. yarı hazırlıklarının startını verecek.

Burada yaklaşık 10 günlük bir kamp yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, kampın bitiminin ardından Son 16 Turu'nda ile oynayacağı maç için 'a geçecek. 14-15 ya da 16 Ocak tarihlerinde oynanacak kupa müsabakalarının programına göre devre arası kampını noktalayacak olan sarı-kırmızılıların Antalya'da 2 hazırlık maçı oynamayı planladığı bildirildi. Malatya ekibinde kamp kadrosunun Gaziantep Futbol Kulübü maçı sonrasında belli olacağı belirtildi.

  1. 24.12.2019
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