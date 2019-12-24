Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık'ta evlerinin ikinci katından düşerek ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Darius Mina'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina, 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alındı.
Mina, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istememişti. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvador'a gitmişti. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Darius Mina'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yarın yapılacak antrenmanda ülkesi Ekvador'dan Türkiye'ye ne zaman geleceği açıklanacak.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
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Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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