Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor

Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlunun durumu iyiye gidiyor

ekiplerinden BtcTurk 'da savunma oyuncusu 'nın oğlu 9 Aralık'ta evlerinin ikinci katından düşerek ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Darius Mina'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

temsilcisi BtcTurk 'un savunma oyuncusu 'nın oğlu , 9 Aralık'ta ülkeleri Ekvator'da yaşadığı evlerinin ikinci katından dengesini kaybedip aşağıya düştü. Çevredekilerin yardımıyla bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Darius, yoğum bakım servisine alındı.

Mina, maçı öncesi yaşanan bu olayın takım arkadaşlarını olumsuz etkilememesi için duyurulmasını istememişti. Ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yenen ve sarı siyahlı takımın kadrosunda yer alan Mina, maçtan hemen sonra ülkesi Ekvador'a gitmişti. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Darius Mina'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yarın yapılacak antrenmanda ülkesi Ekvador'dan 'ye ne zaman geleceği açıklanacak.

  1. 24.12.2019
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