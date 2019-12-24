Yeni Malatyaspor’da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanı pas çalışmasıyla tamamladı. Süper Lig'de son maçta sahasında Ç.Rizespor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli girmek istiyor. Teknik heyetin Rizespor maçından sonra formsuz bazı isimleri uyardığı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

