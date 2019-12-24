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24 Aralık 2019, Salı
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’da maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor’da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

’in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı süren Eren Tozlu, Afriyie Acguah ve Issam Chebake katılmadı. Issam ve Acguah’ın Gaziantep maçında oynamalarının zor olduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep maçı hazırlıklarına devam edecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanı pas çalışmasıyla tamamladı. 'de son maçta sahasında Ç.Rizespor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli girmek istiyor. Teknik heyetin Rizespor maçından sonra formsuz bazı isimleri uyardığı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

  1. 24.12.2019
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