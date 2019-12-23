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24 Aralık 2019, Salı
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'da çalışmaları başladı

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları başladı

BtcTurk Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, ara döneminde kadrolarına en az 2 futbolcu daha katmayı hedeflediklerini söyledi.

Çelikel, yaptığı açıklamada, 'in 16. haftasında karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade etti.

Oyuncularının yorgun olduğunu ancak takımın bu denli göze hoş gelmeyen bir futbol sergilemesinin kendilerini şaşırttığını aktaran Çelikel, "Sergen hocamız da söyledi, bence de ligin ilk yarısının en kötü maçını yaptık. Kendi sahamızda bu durum bizi üzdü. Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Artık bu maçı unuttuk." diye konuştu. İlk yarının son haftasında FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çelikel, "İnşallah Gaziantep FK maçında 3 puan alarak, ligin ilk yarısını 26 puanda bitirerek devre arasına gireceğiz." ifadesini kullandı.

Çelikel, komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sergen hoca ve teknik heyet, sürekli koordine halinde. 'u aldık. Takımımıza en az 2 futbolcu daha katmaya çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımız yoğun. Transferde orta saha üzerinde duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 24.12.2019
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