Malatya’nın iç saha kâbusu
Çaykur Rize'ye evinde yenilerek Beşiktaş galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.
Çaykur Rize'ye evinde yenilerek Beşiktaş galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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