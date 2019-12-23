Malatya’nın iç saha kâbusu

Çaykur Rize'ye evinde yenilerek Beşiktaş galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.