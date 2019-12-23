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23 Aralık 2019, Pazartesi
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’nın iç saha kâbusu

Malatya’nın iç saha kâbusu

'ye evinde yenilerek galibiyetini perçinleyemeyen Y.'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.

'ye evinde yenilerek galibiyetini perçinleyemeyen Y.'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.

  1. 23.12.2019
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