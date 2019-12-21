Y. Malatya’da Mina üzüntüsü

Beşiktaş'ı deplasmanda yıkan Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina'nın oğlu Darius'un evinin ikinci katından düştüğü ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş maçı öncesi gelişen bu üzücü olaya rağmen Ekvadorlu futbolcunun maça çıktığı ve daha sonra izin alarak ülkesine gittiği belirtildi. Mina, olayın duyulmamasını rice yöneticilerden etmiş.