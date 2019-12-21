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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Y. ’da Mina üzüntüsü

Y. Malatya’da Mina üzüntüsü

'ı deplasmanda yıkan 'da 'nın oğlu Darius'un evinin ikinci katından düştüğü ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

'ı deplasmanda yıkan 'da 'nın oğlu Darius'un evinin ikinci katından düştüğü ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş maçı öncesi gelişen bu üzücü olaya rağmen Ekvadorlu futbolcunun maça çıktığı ve daha sonra izin alarak ülkesine gittiği belirtildi. Mina, olayın duyulmamasını rice yöneticilerden etmiş.

  1. 21.12.2019
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