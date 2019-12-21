Y. Malatya’da Mina üzüntüsü
Beşiktaş'ı deplasmanda yıkan Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina'nın oğlu Darius'un evinin ikinci katından düştüğü ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ı deplasmanda yıkan Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina'nın oğlu Darius'un evinin ikinci katından düştüğü ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş maçı öncesi gelişen bu üzücü olaya rağmen Ekvadorlu futbolcunun maça çıktığı ve daha sonra izin alarak ülkesine gittiği belirtildi. Mina, olayın duyulmamasını rice yöneticilerden etmiş.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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