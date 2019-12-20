Umut Bulut Malatya’da - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Umut Bulut Malatya’da

’da

Umut Bulut Malatya’da

'de devre arasına girmeden ilk 'dan geldi. 'nun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla, forvet bölgesinde alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılar, maddi sıkıntılar nedeniyle 'dan ayrılan 'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

'de devre arasına girmeden ilk 'dan geldi. 'nun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla, forvet bölgesinde alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılar, maddi sıkıntılar nedeniyle 'dan ayrılan 'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi. 3 sezondur Kayserispor forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 3 gol katkısı sağladı.

Umut Bulut,Başkan Adil Gevrek'le imza töreni sonrasında Y. formasını sırtına geçirdi.
  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umut Bulut Malatya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN