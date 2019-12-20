Süper Lig'de devre arasına girmeden ilk transfer Yeni Malatyaspor'dan geldi. Eren Tozlu'nun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla, forvet bölgesinde alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılar, maddi sıkıntılar nedeniyle Kayserispor'dan ayrılan Umut Bulut'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Umut Bulut,Başkan Adil Gevrek'le imza töreni sonrasında Y.Malatya formasını sırtına geçirdi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Umut Bulut Malatya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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