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19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Adana Demirspor Başkanı'ndan Umut Bulut'a sert sözler!

Başkanı'ndan 'a sert sözler!

Adana Demirspor Başkanı'ndan Umut Bulut'a sert sözler!

Başkanı , ile sözleşmesini feshederek BtcTurk 'a olan 'a üzerinden sert sözler sarf etti.

Ara çalışmalarına hızlı bir giriş yapan , bir süre önce ile yollarını ayıran 'u kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde gerçekleşen imza töreninde tecrübeli golcü, kendisini 1 buçuk yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı.

Bulut'un transferinin resmen açıklanmasının ardından Başkanı , tecrübeli futbolcuya üzerinden sert sözler sarf etti.

36 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmalarına rağmen Yeni Malatyaspor'a imza attığını dile getiren Sancak, "Çok değerli Demirspor taraftarları. Umut Bulut denen futbolcu şahsiyetle oturup her konuda anlaşmıştık. Ama maalesef karakterli biriyle anlaştığımızı düşünerek memnun olmuştum. Ama bugün duyduk ki Malatyaspor ile anlaşmış. Anlaşmamıza rağmen gidene söylenecek şey YAZIKLAR olsun" ifadelerini kullandı.

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 19:40
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