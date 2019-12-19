Adana Demirspor Başkanı'ndan Umut Bulut'a sert sözler!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kayserispor ile sözleşmesini feshederek BtcTurk Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut'a sosyal medya üzerinden sert sözler sarf etti.
Ara transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Yeni Malatyaspor, bir süre önce Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde gerçekleşen imza töreninde tecrübeli golcü, kendisini 1 buçuk yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı.
Bulut'un transferinin resmen açıklanmasının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, tecrübeli futbolcuya sosyal medya üzerinden sert sözler sarf etti.
36 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmalarına rağmen Yeni Malatyaspor'a imza attığını dile getiren Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Umut Bulut denen futbolcu şahsiyetle oturup her konuda anlaşmıştık. Ama maalesef karakterli biriyle anlaştığımızı düşünerek memnun olmuştum. Ama bugün duyduk ki Malatyaspor ile anlaşmış. Anlaşmamıza rağmen gidene söylenecek şey YAZIKLAR olsun" ifadelerini kullandı.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 19:40
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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