Yeni Malatyasporlu futbolcu Eren Tozlu ameliyat edildi
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. Yıldız futbolcu, takımının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Tozlu, çapraz bağ sakatlığından dolayı Acıbadem Fulya Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6 ay içerisinde sahalara dönebileceği belirtildi. Geçmiş olsun Eren Tozlu." ifadeleri kullanıldı.
Eren Tozlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanmıştı.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
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Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
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Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
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Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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