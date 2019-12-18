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19 Aralık 2019, Perşembe
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Yeni Malatyasporlu futbolcu ameliyat edildi

Yeni Malatyasporlu futbolcu Eren Tozlu ameliyat edildi

'un forveti , sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. Yıldız futbolcu, takımının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz , çapraz bağ sakatlığından dolayı Acıbadem Fulya Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6 ay içerisinde sahalara dönebileceği belirtildi. Geçmiş olsun Eren Tozlu." ifadeleri kullanıldı.

Eren Tozlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanmıştı.

  1. 19.12.2019
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