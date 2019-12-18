Sergen Yalçın: Türkiye Kupası'na değer veriyoruz - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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: 'na değer veriyoruz

Sergen Yalçın: Türkiye Kupası'na değer veriyoruz

Ziraat 5. Tur rövanş maçında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıkan 'da Teknik Direktör , kupaya değer verdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , "'na değer veriyoruz. Tur atladığımız için mutluyuz. Pazar günü ağır bir maç oynadık. Oyuncularımız büyük bir efor sarf ediyorlar. Dayanıyor çocuklar. 3 gün sonra sahamızda önemli bir lig maçı oynayacağız. Dengeli bir oyun oldu. Rakibimiz de tur atlayabilirdi" diye konuştu.


"BU SAHA BİZİM İÇİN MAÇ OYNANACAK BİR SAHA DEĞİL"

Aktepe Stadı'nın zeminine de değinen Sergen Yalçın, "Çok önemli bir şey var. 'nun bu sahada maç oynatması... Özellikle 'de oynayan bir takım bu sahada oynamaz. Bu saha bizim için maç oynanacak bir saha değil. Milyon Euro'lar verip aldığımız futbolcular böyle buz gibi bir zeminde, sürekli kayan, düşen, pas atamayan sprint atamayan, istenen pas organizasyonunu bir türlü kurulamayan bir zeminde 'nin maç oynatması bana göre yanlış. Bu da bize denk geldi. İnşallah böyle bir zeminde maç oynamayız" ifadelerini kullandı.

  1. 19.12.2019
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