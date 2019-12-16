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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'da gözler kupaya çevrildi

Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi

Ligde 'ı yenerek moral bulan , 5. Turu'nda 3-1'in rövanşında temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde kazanarak moral bulan sarı-kırmızılılar kupada ilk maçtan elde ettiği avantajlı skorla 'da turu geçmek istiyor. maçının ardından Malatya'ya dönmeyen , Başkent'e geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.

'ın ligde görev vermediği isimleri tercih etmesinin beklendiği Keçiörengücü karşılaşması 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.45'te Aktepe Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Eren Tozlu bu karşılamada forma giyemeyecek.

  1. 16.12.2019
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