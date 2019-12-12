Yeni Malatyaspor kantin projesinin amacını anlattı
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, maçlarını oynadıkları stadyum önündeki yiyecek satıcılarına daha iyi koşullar sağlamak için kantin projesini hayata geçireceklerini söyledi.
- 13.12.2019
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
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