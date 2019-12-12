Beşiktaş’a hazırız

Lider Sivas'a yenilerek, 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Yeni Malatyaspor, ligde 6'da 6 yapan Beşiktaş'tan Vodafone Park'ta puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Oyuncularımız ciddi bir baskı altında oynayacak. Taraftar baskısı çok fazla olacak. Haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya hazır. İyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu anki tek beklentimiz. Bu hafta da oyun anlamında hazırlanacağız, hangi planlamayla oynayacağımıza hazırlanacağız. İyi bir oyun ve skorla dönmeyi umuyorum" ifadeleriyle sarıkırmızılı camiaya umut dağıttı.



EREN TOZLU'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

Yeni Malatya'da, Sivas maçında sakatlanan Eren Tozlu'nun, çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı. Yönetimin, takımın Jahovic'ten sonra 2. golcüsü Eren'in sakatlığının ardından, forvet transferine yöneleceği öğrenildi.