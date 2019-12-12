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12 Aralık 2019, Perşembe
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’a hazırız

Beşiktaş’a hazırız

’nın hocası , “6’da 6 yapan güçlü bir ’a karşı oynayacağız. Oyuncularımız bu tür maçları oynamaya hazır” dedi.

Lider 'a yenilerek, 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Yeni Malatyaspor, ligde 6'da 6 yapan 'tan Vodafone Park'ta puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör , "Oyuncularımız ciddi bir baskı altında oynayacak. Taraftar baskısı çok fazla olacak. Haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya hazır. İyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu anki tek beklentimiz. Bu hafta da oyun anlamında hazırlanacağız, hangi planlamayla oynayacağımıza hazırlanacağız. İyi bir oyun ve skorla dönmeyi umuyorum" ifadeleriyle sarıkırmızılı camiaya umut dağıttı.

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  1. 12.12.2019
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