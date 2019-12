Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti

Yeni Malatyaspor, ligin 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra serbest çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakatlığı bulunan Eren Tozlu ile kaleci Fabien Farnolle izinli olduğu için katılmazken, antrenman dar alanda istasyon çalışmasının ardından tamamlandı.



"GEREKSİZ PUAN KAYIPLARI OLDU"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, 3-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçında istedikleri gibi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Maç önü yaptığımız planlar, istediğimiz oyun çok sahaya yansımadı. Çok basit bireysel hatalarla birlikte sıkıntılı goller yedik, olmaması gerek goller daha doğrusu. Tabii doğal olarak takımın motivasyonunu düşürdü. Oyunun devamında son 20-25 dakika Eren'in sakatlanmasıyla, ciddi bir sakatlık geçirdi ve Eren'e de geçmiş olsun, 10 kişi kalmak zorunda kaldık. Maç daha da zorlaştı bizim için ve istemediğimiz mağlubiyet ortaya çıktı. Olabiliyor bu ligde bu sonuçlar. İçeride- dışarıda sürekli maç oynuyoruz. Sezon başından beri çok fazla maç oynadık, erken başladık. Biraz da takımın temposunu bunlar sonlara doğru düşürmeye başladı ve bekliyorduk zaten böyle bir düşüş ama dediğim gibi; sonuçta müsabaka oynuyoruz, kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Oyuncularımız iyi de oynayabilirdi. Zaman zaman kötü de oynayabiliyor. Sıkıntılı sonuçlar alabiliriz, hatalar yapabiliriz. Bu oyun zaten hatalar oyunu, normal bunların hepsi. Önemli olan zaten totalde belli bir sevide kalmak takım olarak. Şu anda bulunduğumuz pozisyonun kötü olduğunu düşünmüyorum. 4 tane lig, 3 tane kupa maçımız var ligin sonuna kadar. Bunları en iyi şekilde oynayıp ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. İlk yarıdaki söyleyeceğimiz şeyler; şu ana kadar fazla deplasman oynadık, onu söyleyebiliriz. 2'nci yarı 9 tane içeride oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj ama takımın bulunduğu pozisyonun kötü olduğunu düşünmüyorum. Belki 2-3 puan daha yukarıda olabilirdik. Baktığımız zaman kazanabilirdik, kazanacağımız maçlar oldu. İşte hakem arkadaşlardan yakındığımız maçlar oldu, VAR'ın bizim aleyhimize devreye girdiği maçlar oldu, gereksiz puan kayıpları oldu bizim adımıza ama dediğimiz gibi; önümüzde 3 maçlık bir periyot var. Bu 3 maçtan ne alabiliyorsak alıp ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."



''BİZ OYNARKEN DE BUNLAR OLUYORDU"

Oyun içerisinde takımda anlaşmazlıklar olabildiğini ifade eden Yalçın, "Hepsi kazanmak istiyorlar müsabakayı, hepsi iyi hazırlanıyorlar. Bazen istediğimiz gibi gitmediği zaman oyun içerisinde oyuncular arasında bazı tartışmalar olabilir. Bizim zamanımızda biz oynarken de bunlar oluyordu, bunlar çok normal şeyler. Ama bunlar takım adına, takımın menfaati adına olsa daha iyi olur bizim adımıza. Çok büyük problemin olduğunu düşünmüyorum. Oluyor bu tür şeyler oynanan müsabakalarda bazen. Her zaman her yerde oluyor. Çok kale almamak lazım" şeklinde konuştu.



"BİRÇOK OYUNCUMUZ İNİŞLİ- ÇIKIŞLI GRAFİK SERGİLEYEBİLİYOR"

Sergen Yalçın, zaman zaman oyuncuların bölgelerini değiştirdiklerini belirterek, "Şu anda 19 tane maç oynadık. Bunların tamamında forma giyen, bir kupa maçı hariç, Adis Jahovic var tamamında oynattık. Diğer oyuncularımızı genelde performanslara göre, sakatlıklara göre, cezalılara göre sakatlık ve cezalı oyuncularımız oldu. Gökhan Töre 6 hafta yoktu, Bifouma yoktu, Fofana yoktu, Mina yoktu, İssam yoktu. Birçok oyuncumuz böyle inişli- çıkışlı grafik sergileyebiliyor sakatlıklardan dolayı. En doğru zamanda en doğru oyuncuyu kullanmaya çalışıyoruz ve değiştiriyoruz zaman zaman ama dediğim gibi uzun zamandır, yaklaşık bu Aralık ayı 7'nci ay oluyor bizim başlangıçtan itibaren, biraz uzun bir süre oldu. Biraz takımın temposunun düşmesi normal ama çok kısa bir süre kaldı. Kalan 3-4 haftada çok alabileceğimizin en iyisini alıp iyi bir devre arası yapmak istiyoruz" dedi.



BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş maçını da değerlendiren Yalçın, "Kolay bir müsabaka değil tabii. Büyük takımla deplasmanda oynamak her zaman zordur. Ciddi bir baskı altında oynayacak oyuncularımız, bunu biliyoruz. Taraftar baskısı çok fazla olacak ve haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız ama sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya alışıklar. Hepsi bu tür maçları oynadılar. Dediğim gibi; iyi performans vermek, iyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu andaki tek beklentimiz o. Oyunsal anlamda hazırlanacağız, nasıl oynayacağız, hangi planlamayla oynayacağız ona hazırlanacağız bu hafta. Umarım iyi bir oyun, iyi bir skorla döneriz" şeklinde konuştu.



"KOMİKTİ BAYAĞI"

Sosyal medyada 'Mutsuzum, uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum geceleri' paylaşımı yaptığı iddiasıyla ilgili soruyu yanıtlarken, "Ben sosyal medya kullanmıyorum zaten. Benim öyle bir paylaşım yapmam mümkün değil. Zaman zaman bu tür şeyler çıkıyor sosyal medyada. Gece bana da attılar, ben de gördüm komikti bayağı" dedi.