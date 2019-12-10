Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz

Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz

Kulübü Başkanı Adil Gevrek, altyapıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yerimiz yoktu sahamız yoktu. Hepsini yaptık toplamda 15 milyona yakın bir para harcadık A takım ve Alt yapı tesisleri için. Ama bugün alt yapıda eleştirilerle ilgili söylüyorum, haklılar. Şu an istediğimiz seviyede değiliz” dedi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Gevrek, altyapıyla ilgili sorulan bir soru üzerine, eleştirilerin haklılık payının olduğunu söyledi.
Altyapıyla ilgili eleştirilere değinen Gevrek, "Alt yapıyla alakalı aslında biz 6 yıldır buradayız. Gittiğimiz her yerde alt yapı alt yapı. Ama deseniz ki alt yapıda 6 senede ne yaptınız cevabım hiçbir şey olurdu. Niye söylüyorum bunu çünkü evet tıpkı A takım gibi burada da para harcadık. Yerimiz yoktu sahamız yoktu. Hepsini yaptık toplamda 15 milyona yakın bir para harcadık A takım ve Alt yapı tesisleri için. Ama bugün alt yapıda eleştirilerle ilgili söylüyorum haklılar. Şu an istediğimiz seviyede değiliz" dedi.


"KAMUOYUN HASSASİYETİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Köyü projesiyle birlikte amaca uygun bir ekipte kurmaları gerektiğini kaydeden Gevrek, "Bu futbol köyü projesini gerçekleştirirsek en iyi tesisi yapmak, en iyi alt yapı olacaksın demek değildir. En iyi en profesyonel alt yapı hocalarını da getireceksin. Ekibi o tesislere uygun kuracaksın ki amacına ulaşabilesin ve sporcu çıkartabilesin. Eğer futbol köyüne donanımlı insanları getirmezsek o zaman hiç bu projenin anlamı kalmaz. Alt yapıyla ilgili maalesef böyle olmasını istemiyorum. Ama 'de böyle. Sportif başarı olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama şu an bana sorsanız alt yapıda istediğiniz noktada mısınız diye hayır değilim. 6 yılda hiç mi bir tane sporcu yetişmez futbolcu çıkmaz. Evet, maalesef çıkartamadık. Bu konuda bende üzülüyorum, eleştirilere hak veriyorum. Alt yapıyla ilgili kamuoyun hassasiyetini takdir ediyorum. Bu tarz eleştiriler bizi her zaman güçlü kılar, önümüze ışık tutar. İnşallah yeni projeyle kendi futbolcusunu yetiştiren bir kulüp haline gelir alt yapı sorununu da çözmüş oluruz" diye konuştu.

  1. 11.12.2019
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