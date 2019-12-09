Malatyaspor taraftarından şehir turu
Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu Malatyaspor Taraftarlar Derneği, çok sayıda taraftarıyla oluşturduğu araç konvoyuyla şehir turu attı. Yüzlerce taraftarın katıldığı şehir turunda kentin çeşitli güzergahları kullanılarak Yeni Malatyaspor'a daha fazla destek olunması çağrısında bulunuldu.
Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak takımımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için böyle bir organizasyon yaptık. Şehrin önemli noktalarından geçerek takımımıza destek istedik. Oldukça faydalı bir organizasyon oldu diyebilirim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz sadece iyi günde değil, kötü günde de takımımızın yanındayız. İnşallah takımımız en kısa sürede en iyi noktaya gelecektir" diye konuştu.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Malatyaspor taraftarından şehir turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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