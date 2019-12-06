Seninle başaracağız - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Seninle başaracağız

Seninle başaracağız

Seninle başaracağız

 'u ağırlayacak , kupa galibiyetinin de moraliyle hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü antrenmanı ziyaret eden isimli bir futbolsever 'a, kayısısı ve 'seninle başaracağız' yazılı çiçek verdi.

'u ağırlayacak , kupa galibiyetinin de moraliyle hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü antrenmanı ziyaret eden isimli bir futbolsever 'a, kayısısı ve 'seninle başaracağız' yazılı çiçek verdi.
  1. 6.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seninle başaracağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN