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05 Aralık 2019, Perşembe
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’da kayısı ikramlı antrenman

Yeni Malatyaspor’da kayısı ikramlı antrenman

’da kupadan sonra gözler ’in 14. haftasındaki zorlu müsabakasına çevrildi. Antrenmanı ziyaret eden Malatyalı futbolseverler ’a kayısı ve üzerinde ‘seninle başaracağız’ yazılı çiçek verdiler.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanı ziyaret eden Mustafa Işık isimli futbolsever 'a Malatya kayısısı ve üzerinde 'seninle başaracağız' yazılı çiçek verdi.

Işık, burada yaptığı açıklamada, "Bu hafta çok zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Ancak biz takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bu sezon oynanan futbol bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Hocamızın da cezası sona erdi ve inşallah sahada olacak. Bu anlamda maçında iyi bir takım izleyeceğimiz düşüncesindeyim. Buradan bütün Malatyalılara bu maça gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Gelin şu maçta tribünleri tamamen dolduralım" dedi.

Yalçın, idmanı ziyaret taraftarlara teşekkür ederek güvenlerine layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 05.12.2019
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