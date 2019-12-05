Yeni Malatyaspor’da kayısı ikramlı antrenman
Yeni Malatyaspor’da kupadan sonra gözler Süper Lig’in 14. haftasındaki zorlu Sivasspor müsabakasına çevrildi. Antrenmanı ziyaret eden Malatyalı futbolseverler Sergen Yalçın’a kayısı ve üzerinde ‘seninle başaracağız’ yazılı çiçek verdiler.
Işık, burada yaptığı açıklamada, "Bu hafta çok zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Ancak biz takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bu sezon oynanan futbol bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Hocamızın da cezası sona erdi ve inşallah sahada olacak. Bu anlamda Sivasspor maçında iyi bir takım izleyeceğimiz düşüncesindeyim. Buradan bütün Malatyalılara bu maça gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Gelin şu maçta tribünleri tamamen dolduralım" dedi.
Yalçın, idmanı ziyaret taraftarlara teşekkür ederek güvenlerine layık olmaya çalışacaklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 05.12.2019
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Yeni Malatyaspor’da kayısı ikramlı antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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