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28 Kasım 2019, Perşembe
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Y. iddialı

Y.Malatya iddialı

, deplasmandaki G.Birliği maçına iddialı hazırlanıyor. ve , puansız dönmeyeceklerini iddia etti. Aytaç, “3 puanı alıp dönmek istiyoruz” derken, Fofana ise “Başkente puan ya da puanlar almak için gideceğiz” yorumunu yaptı.

, deplasmandaki G.Birliği maçına iddialı hazırlanıyor. ve , puansız dönmeyeceklerini iddia etti. Aytaç, "3 puanı alıp dönmek istiyoruz" derken, Fofana ise "Başkente puan ya da puanlar almak için gideceğiz" yorumunu yaptı.
  1. 28.11.2019
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