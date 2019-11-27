Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı
Süper Lig'de topladığı 19 puanla 6. sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Hadebe dışındaki bütün futbolcular katıldı.
Hadebe'nin milli maç için gittiği ülkesinde pasportunda yaşanan bir sorundan dolayı henüz dönemediği belirtildi.
Antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, cuma günü deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 27.11.2019
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Yorum
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emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
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austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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