Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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'da 'dan uyarısı

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı

'de topladığı 19 puanla 6. sıraya yerleşen , ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

'de Teknik Direktör yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden , 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Hadebe dışındaki bütün futbolcular katıldı.

Hadebe'nin milli maç için gittiği ülkesinde pasportunda yaşanan bir sorundan dolayı henüz dönemediği belirtildi.
Antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, cuma günü deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 27.11.2019
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