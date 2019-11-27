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27 Kasım 2019, Çarşamba
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, ’dan memnun

Sergen Yalçın, Malatya’dan memnun

'yle berabere kalan , maçı hazırlıklarına başladı. İdman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan , sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Oyunculardan Gençlerbirliği'ni hafife almamalarını isteyen Yalçın, takımını uyardı.

'yle berabere kalan , maçı hazırlıklarına başladı. İdman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan , sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Oyunculardan Gençlerbirliği'ni hafife almamalarını isteyen Yalçın, takımını uyardı.
  1. 27.11.2019
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