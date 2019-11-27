Sergen Yalçın, Malatya’dan memnun
Fenerbahçe'yle berabere kalan Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. İdman öncesi futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Oyunculardan Gençlerbirliği'ni hafife almamalarını isteyen Yalçın, takımını uyardı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Sergen Yalçın, Malatya’dan memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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