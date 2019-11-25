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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Sinir harbi vardı

Sinir harbi vardı

'ın cezası nedeniyle yerine görev alan yardımcısı , maçta yaşanan gerginliklerin futbolu engellediğini belirtti.

'ın cezası nedeniyle yerine görev alan yardımcısı , maçta yaşanan gerginliklerin futbolu engellediğini belirtti. Şahin, "İlk yarıda net pozisyonlarımız vardı. Ancak ortamın gerilmesi biraz oyunu bozdu iki takım adına da. İki taraf da sinir harbine girdi. Maç çok durdu. İtirazlar oldu ve bu da futbolu engelledi" dedi. Şahin, maçın genelinde galibiyeti hak etmediklerini, 1 puanın adil sonuç olduğunu sözlerine ekledi.
  1. 25.11.2019
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