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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Sergen’den ilginç tercih

Sergen’den ilginç tercih

'da , cezası nedeniyle tribünde yer aldı. 4 maç ceza alan, bu cezası 3'e düşürülen ve 1 maç cezası kalan Yalçın'ın ilginç kıyafet tercihi gözlerden kaçmadı.

'da , cezası nedeniyle tribünde yer aldı. 4 maç ceza alan, bu cezası 3'e düşürülen ve 1 maç cezası kalan Yalçın'ın ilginç kıyafet tercihi gözlerden kaçmadı. Tribünde görüntülenen başarılı hoca, sarı-lacivert renkli beresiyle dikkati çekti. Öte yandan Sergen Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcısı Murat Şahin görev aldı.
  1. 25.11.2019
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