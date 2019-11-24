''Fenerbahçe'yi yeneceğiz''

Zor bir maça çıkacaklarını aktaran Mina, "Çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Kendimizi maça pozitif hazırlıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz" diye konuştu. Geçen sezon ligi 5. sırada tamamladıklarını aktaran Mina, "Takımdaki arkadaşlık ortamı son derece iyi. Bunu sürdüreceğiz. İnanıyorum ki sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde bitireceğiz" yorumunu yaptı.