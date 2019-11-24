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24 Kasım 2019, Pazar
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'''yi yeneceğiz''

''Fenerbahçe'yi yeneceğiz''

BtcTurk 'un Ekvadorlu stoperi Arturo Mina, maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Sakatlığını tamamen atlattığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçı için yüzde yüz hazırım. Kafa olarak da hazırım. Zor ama izleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak" diye konuştu.

Zor bir maça çıkacaklarını aktaran Mina, "Çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Kendimizi maça pozitif hazırlıyoruz. maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz" diye konuştu. Geçen sezon ligi 5. sırada tamamladıklarını aktaran Mina, "Takımdaki arkadaşlık ortamı son derece iyi. Bunu sürdüreceğiz. İnanıyorum ki sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde bitireceğiz" yorumunu yaptı.

  1. 24.11.2019
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