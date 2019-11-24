''Fenerbahçe'yi yeneceğiz''
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu stoperi Arturo Mina, Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Sakatlığını tamamen atlattığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçı için yüzde yüz hazırım. Kafa olarak da hazırım. Zor ama izleyenlerin keyif alacağı bir maç olacak" diye konuştu.
Zor bir maça çıkacaklarını aktaran Mina, "Çok iyi çalışıyoruz. Ligde liderle aramızda çok fazla puan farkı yok. Kendimizi maça pozitif hazırlıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp zirveye yürümek istiyoruz" diye konuştu. Geçen sezon ligi 5. sırada tamamladıklarını aktaran Mina, "Takımdaki arkadaşlık ortamı son derece iyi. Bunu sürdüreceğiz. İnanıyorum ki sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde bitireceğiz" yorumunu yaptı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
''Fenerbahçe'yi yeneceğiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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