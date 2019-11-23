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23 Kasım 2019, Cumartesi
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''Liderliği kaçırdık''

''Liderliği kaçırdık''

Malatyaspor'un başarılı savunmacısı , bulundukları yerin tesadüf olmadığını vurguladı. Akbaş, "İki, üç maçta yaptığımız basit hatalar olmasaydı şu an zirvede biz olacaktık. F.Bahçe karşısında elimizden geleni yapacağız" dedi.

Malatyaspor'un başarılı savunmacısı , bulundukları yerin tesadüf olmadığını vurguladı. Akbaş, "İki, üç maçta yaptığımız basit hatalar olmasaydı şu an zirvede biz olacaktık. F.Bahçe karşısında elimizden geleni yapacağız" dedi.

  1. 23.11.2019
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