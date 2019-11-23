''Liderliği kaçırdık''
Malatyaspor'un başarılı savunmacısı Mustafa Akbaş, bulundukları yerin tesadüf olmadığını vurguladı. Akbaş, "İki, üç maçta yaptığımız basit hatalar olmasaydı şu an zirvede biz olacaktık. F.Bahçe karşısında elimizden geleni yapacağız" dedi.
Malatyaspor'un başarılı savunmacısı Mustafa Akbaş, bulundukları yerin tesadüf olmadığını vurguladı. Akbaş, "İki, üç maçta yaptığımız basit hatalar olmasaydı şu an zirvede biz olacaktık. F.Bahçe karşısında elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
''Liderliği kaçırdık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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