Mustafa Akbaş: Fenerbahçe maçını kazanıp sıralamaya bakacağız

Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe maçını kazanıp sıralamaya bakacağız." dedi.

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Akbaş, başarılı gidişatı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Akbaş, sezona iyi bir kadroyla başladıklarını ve önemli başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Şu an ligde bulunduğumuz sıralama bizim için tesadüf değil hatta iki, üç maçta yaptığımız basit hatalar olmasaydı şu an liderlik koltuğunda biz olacaktık. Bunları maçlardan sonra analiz ediyoruz. Daha iyi performanslarla yukarı sıralara çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"SERGEN HOCA TOPUN BİZDE KALMASINI İSTİYOR"



Teknik Direktör Sergen Yalçın ile takımın iyi bir uyum yakaladığını anlatan Akbaş, "Her hocanın kendine özgü taktiği var. Sergen hoca da topun bizde kalmasını istiyor. Yani göze hoş gelen bir futbol oynamamızı istiyor. Biz de onu sahada sergilemeye çalışıyoruz. Bu bize de olumlu yansıdı. Hem sıralama olarak hem de maçlardaki performansımız olarak üst sıralardayız, daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"SAHADAN EN İYİ ŞEKİLDE AYRILMAK İSTİYORUZ"



Mustafa Akbaş, lige verilen milli maç arasının en çok kendilerine yaradığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte ofansif olarak güçlü oyunculardan eksiktik şimdi milli aranın ardından hepimiz birlikte çalışıyoruz. İki haftadır deplasmandaydık seyircimize kavuşacağımız bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız, sahadan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız bu maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Fenerbahçe maçını kazanıp sıralamaya bakacağız. Biz galibiyeti alalım sonrası Allah kerim."

"MİLLİ TAKIMDAKİ ARKADAŞLARIMIZ ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR"



A Milli Takımın başarılı bir dönem geçirdiğini anlatan 29 yaşındaki Akbaş, "Her zaman milli hedefim oldu, olacak ama şu an genç arkadaşlarımız gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Burada kimin oynadığından ziyade milli takımımızın bu zor döneminde insanları mutlu etmesidir." şeklinde konuştu.



"YÖNETİCİ, HOCASI OLSUN ONLARA KIRIK AYRILDIM"



Mustafa Akbaş, Trabzonspor'dan ayrılarak Yeni Malatyaspor'a geliş süreci ile ilgili de şunları kaydetti:

"Bir hayal kırıklığından ziyade kişilerin bana oradaki davranışı, yani kulübün içindeki yönetici, hocası olsun onlara kırık ayrıldım. Buraya geldim böyle nasipmiş, geldiğim için de çok mutluyum. Şu an sıralamadaki 6-7 takımın şampiyonluk hedefi var. Tabi bu uzun bir maraton ne olacağını ne biteceğini sezon sonunda göreceğiz. Biz de kendi aramızda konuşuyoruz, 'Neden olmasın' diye, her şey olabilir. Bizim takımın bir deplasman fobisi var. Son iki hafta deplasmanda oynamasıydık şu anda ben inanıyorum ki lider biz olacaktık. Şu an fikstür avantajı da bize döndü. İçeride daha çok maç oynayacağız. Bu maçları en iyi şekilde geçirip ligi en üst seviyede bitirmeyi hedefliyoruz."