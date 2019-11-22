Jahovic'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Kazanacağız"

Süper Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen Y.Malatyaspor'da 12 golle en skorer isim olan Adis Jahovic, F.Bahçe'yi evlerinde devirip üst sıraları zorlayacaklarını savundu. Ligde son 2 maçta deplasmanda 1 puanla ayrıldıklarını hatırlatan 32 yaşındaki golcü, "K.Paşa maçında rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra son dakikada yediğimiz bir gol var. Göztepe maçında bir topumuz direkten döndü. O maçları galibiyetle bitirebilirdik ama şu an önümüze bakacağız. F.Bahçeyi yenip, üst sıraları zorlayacağız" dedi.

ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI

"Fenerbahçe çok iyi bir takım, taktiksel de sahada iyi duruyorlar" diyen Jahovic, "Biz yine aynı sistemimizi, mentaliteyi sahaya süreceğiz. Kazanarak, üst sıraları zorlayacağız ve hep böyle devam edecek" yorumunu yaptı. Bir gazetecinin, "Performansında düşüş var mı?" sorusuna Makedon santrfor, "K.Paşa'ya gol attıktan sonra Göztepe'yi boş geçtim. Burada konuşmamız gereken önemli şeylerden biri; Y.Malatya'nın performansı, takımın maç kazanması. Ben atarım atmam, önemli olan takımımızın kazanmasıdır" yanıtını verdi.