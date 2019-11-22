Jahovic'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Kazanacağız" - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Jahovic'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Kazanacağız"

Jahovic'den 'ye gözdağı! "Kazanacağız"

Jahovic'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Kazanacağız"

Yeni Malatya'nın golcüsü Jahovic, 'ye gözdağı verdi: “Biz yine aynı sistemimizi, aynı mentaliteyi sahaya süreceğiz. Fenerbahçe maçını kazanarak, üst sıraları zorlayacağız ve hep böyle devam edecek.”

Süper Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen Y.'da 12 golle en skorer isim olan Adis Jahovic, F.Bahçe'yi evlerinde devirip üst sıraları zorlayacaklarını savundu. Ligde son 2 maçta deplasmanda 1 puanla ayrıldıklarını hatırlatan 32 yaşındaki golcü, "K.Paşa maçında rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra son dakikada yediğimiz bir gol var. maçında bir topumuz direkten döndü. O maçları galibiyetle bitirebilirdik ama şu an önümüze bakacağız. F.Bahçeyi yenip, üst sıraları zorlayacağız" dedi.

ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI

" çok iyi bir takım, taktiksel de sahada iyi duruyorlar" diyen Jahovic, "Biz yine aynı sistemimizi, mentaliteyi sahaya süreceğiz. Kazanarak, üst sıraları zorlayacağız ve hep böyle devam edecek" yorumunu yaptı. Bir gazetecinin, "Performansında düşüş var mı?" sorusuna Makedon santrfor, "K.Paşa'ya gol attıktan sonra Göztepe'yi boş geçtim. Burada konuşmamız gereken önemli şeylerden biri; Y.Malatya'nın performansı, takımın maç kazanması. Ben atarım atmam, önemli olan takımımızın kazanmasıdır" yanıtını verdi.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jahovic'den Fenerbahçe'ye gözdağı! "Kazanacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN