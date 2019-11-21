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22 Kasım 2019, Cuma
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'lu oyuncuların hedefi üst sıralar

Yeni Malatyaspor'lu oyuncuların hedefi üst sıralar

’un golcü futbolcusu ve başarılı file bekçisi performansları ve takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundular.

'un bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken futbolcusu , bu sezonki performansıyla ilgili olarak, "Benim performansımdan öte Malatyaspor'un performansı önemlidir. Burada konuşmamız gereken önemli şey Malatyaspor'un performansıdır, maç kazanmasıdır" dedi.

Beraberlikle ayrıldıkları son 2 deplasman maçından galibiyetleri kaçırdıklarını kaydeden Jahovic, "Son 5 haftalık yükselen bir performansımız var. Mağlubiyetimiz yok. Özellikle de son 2 maçı deplasmanda oynadık, bu deplasmanlarda 3 puan ile dönebilirdik. 'da 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz bir gol var son dakikalarda. Ardından 'de direkten dönen top var. O maçları galibiyet ile bitirebilirdik. Ama şu an sadece önümüze bakacağız. Önümüzde bir maçı var, bu maça iyi hazırlanıyoruz. Sadece Fenerbahçe maçını düşünüyoruz" dedi.

JAHOVİC: "BENİM PERFORMANSIMDAN ÖTE MALATYASPOR'UN PERFORMANSI ÖNEMLİDİR"
Makedon futbolcu kendi performansıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi:
"Benim performansımdan öte Malatyaspor'un performansı önemlidir. Bazı futbolcular düşüş yaşayacaktır ama ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman geçen Göztepe maçını boş geçtim, en son Kasımpaşa'da attım. Burada konuşmamız gereken önemli şey Malatyaspor'un performansıdır, maç kazanmasıdır."

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM"
Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu kaydeden Jahovic, "Taktiksel olarak da sahada iyi duruyorlar. Zaten dört büyüklerin bu durumda olmalarının nedeni de bu. Ama biz yine aynı sistemi aynı mantaliteyi sahaya süreceğiz. Bu maçı kazanarak üst sıraları zorlayacağız ve hep böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

FARNOLLE: "BU SENEYİ GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Takımın başarılı file bekçisi ise bu sezonu geçen sezondan daha iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyleyerek, "Çünkü Avrupa'nın tadını aldığınız zaman hep gitmek istiyorsunuz. En kötü Avrupa'ya direkt gitmek için biletimizi almayı düşünüyorum" dedi.

"MALATYA'DA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
Başarılı kaleci yüksek performansıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi:
"Öncelikle Malatya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Bu da nedenlerinden biri. Çünkü o zaman bu takım bu şehir için her zaman elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Aynı zamanda bunun için çok çalışıyorum. Sadece aşkla sevgiyle olabilecek bir şey değil. Bu hep böyle devam eder ve hep yukarıya doğru performansımı arttırırım. Tabi ki evimizde taraftarlarımızın desteği ile daha iyi oynuyoruz. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Bunun da sahaya yansıyan büyük bir etkisi var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı düşüyoruz."

  1. 22.11.2019
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