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22 Kasım 2019, Cuma
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galibiyete odaklandı

Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı

'de iyi bir çıkış yakalayan kulübünün ikinci başkanı , karşısında bir puanın da önemli olduğunu ancak kendilerinin her maçta üç puana odaklandıklarını söyledi.

, sarı-siyahlı takımın 'deki performansı, ligin 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında oynayacakları maçı, takımın hedefleri ve kulübün mali yapısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligde iyi bir performans yakaladıklarını anlatan Pilten, sıralamada istedikleri yerin bir kademe aşağısında bulunduklarını ancak ilerleyen haftalarda daha iyi yerlere geleceklerini söyledi.

Pilten, takımda sakat futbolcuların bulunmamasının sevindirici olduğunu anlatarak, "Sakat futbolcularımız iyileşti ancak performans noktasında tam istenilen seviyede olmadıkları için Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacaklarına teknik heyet karar verecek. Bizim için her maç önemli. Hiçbir maçı küçümsemiyoruz çünkü 3 puan çok önemli. Bir puan da önemli ancak biz her maçta 3 puana odaklanıyoruz ve her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Büyük bir camiayız. Taraftarı büyük olan bir kulübüz. BtcTurk olarak güzel başarılara imza attık, inşallah bundan sonra daha güzel başarılara hep beraber imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞARIMIZIN EN BÜYÜK FAKTÖRÜ KENETLENMEK"
Takımlarının Süper Lig'de mücadele ettiği son üç sezonda önemli işlere imza attığını dile getiren Pilten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarımızın en büyük faktörü kenetlenmek. Şehir, taraftar, takım, futbolcular, yönetim, teknik heyet kenetlenmiş vaziyette. İster istemez beraberinde başarı geliyor. Son iki haftada talihsiz iki beraberlik aldık. Eğer o maçlardan galibiyetle ayrılsaydık şu an pozisyonumuz en üst seviyede olacaktı. bir şov, izleyenlere keyif vermesi gerekiyor. hocamızla BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolunu çok farklılaştırdı. Uzun yıllardır Yeni Malatyaspor taraftarının hasret kaldığı ofansif, saldırgan, pas yapan futbolu Sergen hocamız sayesinde oynuyoruz. Maçlarımızda futbol zevki ise en üst seviyede. Hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlarda futbol kalitesini artırmaya çalışıyoruz. maçında 2-1 önde olmamıza rağmen futbolcularımız, futbolu çirkinleştirmek adına hiçbir şey yapmadı. Haklı olduğumuzu düşündüğümüz birçok olumsuzluğa rağmen futbolcularımızın kafasındaki tek şey futbol oynamaktı. Üç puandan olduk ama bir puan aldık, yapacak bir şey yok. Başarılarımız artarak devam edecek."

"DİSİPLİNİNDEN KESİNLİKLE TAVİZ VERMEYEN BİR BAŞKANIMIZ VAR"
Selim Pilten, kulübün mali yönden de iyi ve örnek bir bir konumda bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:
"Tamamen borcu yok demek yanlış olur. Mutlak suretle burada yaşayan bir organizma gibi alıyor, veriyor, borçlanıyor, artıya çıkıyor, mutlak suretle var ama çok büyük afaki borçlarımız yok. Bu anlamda kulüp başkanımız 'in müthiş bir iş disiplini, futbol disiplini var. Çok çabuk, ani kararlar vermiyor. Hızlı kararlar verilmesi gereken yerlerde kararı veriyor ama özellikle ekonomik ve işletme disiplininden kesinlikle taviz vermeyen bir başkanımız var. Kulübün bu başarısındaki en büyük faktörü Adil Gevrek başkanımızın bu yaklaşımıdır."

"DEVİR EKONOMİ DEVRİ"
Kulüplerinin diğer Anadolu kulüplerine örnek olduğunu dile getiren Pilten, "Tüzüğümüz, kulüp yapımız çok spesifik. Özellikle borcu olan, sıkıntıda olan, değiş içerisine girmek isteyen Anadolu kulüplerimizin, bizim tüzüğümüzü, yönetimimizi incelemesini, isteyenlere de teknik anlamda destek verebileceğimi buradan bildirmek istiyorum. Devir ekonomi devri. Şu an dünyada bir var bu ekonomik krizde iş yerinizi, işinizi, kulübünüzü ne katar doğru yönetirseniz o kadar başarılı olursunuz. Bu anlamda üzerimize düşen ne olursa her türlü desteği vermeye hazırız." şeklinde görüş belirtti.

"ŞEHRİN ORTAK PAYDASI YENİ MALATYASPOR"
Malatya'nın bir futbol şehri olduğunu aktaran Pilten, şunları kaydetti:
"1980'li yılları, o dönemlerdeki taraftarı, şehrin desteğini, namağlup bir üst lige çıkan Malatyaspor'u, Nurettin Soykan'ı hatırlıyorum. Emeği geçen birçok başkanımız var, hepsine buradan teşekkür ediyorum. , sosyal bir şehir. Sosyal aktivitelerin başında da Yeni Malatyaspor geliyor. Şehrin ortak paydası Yeni Malatyaspor. Bu anlamda bölge illerindeki futbolseverlerin Fenerbahçe maçında bizi desteklemelerini istiyorum."

  1. 22.11.2019
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