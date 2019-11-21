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21 Kasım 2019, Perşembe
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'ın planı hazır

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı hazır

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı maçına yaptığı taktik çalışmayla hazırlandı. Teknik Direktör yapılan taktik çift kalede , Guilherme ve Bifouma'ya as takımda şans tanıdı.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda dayanıklılık ve güç çalışmaları yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla devam etti. Yalçın, çift kale maçta , Guilherme ve Bifouma'yı as takımda oynatarak bu üçlüye maçı için hazır olmaları mesajı verdi. Başarılı teknik adama, maçı sık sık keserek yapılan yanlışları anlatıp, daha dikkatli olunması uyarıda bulundu.

Sakatlıkları nedeniyle maçı kadrosunda yer alamayan Thievy Bifouma, Ghaylen Chaaleli ve Moryke Fofana da takımla çalışırken Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.

yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 21.11.2019
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