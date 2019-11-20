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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Malatyaspor'da ve öğrencilerle buluştu

Malatyaspor'da Ali Ravcı ve Eren Tozlu öğrencilerle buluştu

ekiplerinden 'un sportif direktörü ve futbolcu , Battalgazi ilçesinde bulunan 'nda öğrencilerle bir araya geldi.

ekiplerinden 'un sportif direktörü ve futbolcu , öğrencilerle buluştu.

Ali Ravcı ve Eren Tozlu, Battalgazi ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulunu ziyaret etti. Ravcı ve Tozlu, programda öğrencilerin sorularını cevapladı.

Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini anlatan Ravcı, "Sevdiğin işi yapmak önemlidir. İşini iyi yapmak için mesleğini sevmen lazım.Büyüklerinin sözünü dinlemeyen çocuklar ve gençler bunun bedelini hayatını sıkıntılı yaşayarak öderler." diye konuştu.

Eren Tozlu ise maçında tribünlerin dolu olmasını istediklerini, taraftarın aralıksız takıma destek vermesini beklediklerini kaydetti.

Program, okul yöneticilerinin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. Ali Ravcı ve Eren Tozlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 20.11.2019
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