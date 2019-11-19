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19 Kasım 2019, Salı
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'da maçı öncesi sakatlardan iyi haber

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlardan iyi haber

'de oynadığı son maçta deplasmanında ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan , 1 günlük aranın ardından 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği maçının mesaisine yeniden başladı.

'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman'ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.

'DAN BIFOUMA VE GÖKHAN TÖRE'YE ŞANS

Futbolcularıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Son haftalardaki kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve 'ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 11:10
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