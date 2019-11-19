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19 Kasım 2019, Salı
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yenilmez değil

Fenerbahçe yenilmez değil

sportif direktörü Ravcı, kritik maç öncesi sarı-lacivertlilere gözdağı verdi.

Yeni sportif direktörü Ali Ravcı, F.Bahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Her maça kazanmak için çıktıklarını hatırlatan Ravcı, "Oyuncularımızın kazanma isteği bizleri mutlu ediyor. İyi motive olursanız sınırlarınızın ötesine geçebilirsiniz. F.Bahçe maçına tam kadro çıkacağımıza inanıyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Ama F.Bahçe yenilmeyecek bir takım değil" dedi. 'la çalışmaktan memnun olduklarını aktaran Ravcı, uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi. Yalçın'ın, 3 hafta kulübede olamayacağını belirten Ravcı, "İnşallah bir daha olay yaşanmaz" sözünü sarf etti.

  1. 19.11.2019
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