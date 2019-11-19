Fenerbahçe yenilmez değil

Yeni Malatya sportif direktörü Ali Ravcı, F.Bahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Her maça kazanmak için çıktıklarını hatırlatan Ravcı, "Oyuncularımızın kazanma isteği bizleri mutlu ediyor. İyi motive olursanız sınırlarınızın ötesine geçebilirsiniz. F.Bahçe maçına tam kadro çıkacağımıza inanıyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Ama F.Bahçe yenilmeyecek bir takım değil" dedi. Sergen Yalçın'la çalışmaktan memnun olduklarını aktaran Ravcı, uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi. Yalçın'ın, 3 hafta kulübede olamayacağını belirten Ravcı, "İnşallah bir daha olay yaşanmaz" sözünü sarf etti.