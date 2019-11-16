‘Başkan’a teslim ettik’

Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, Türkiye- İzlanda maçı devre arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya'ya yapılması planlanan Futbol Köyü projesiyle ilgili bilgi verdi. Başkan Adil Gevrek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'Futbol Köyü' projemiz ile ilgili bilgiler verip dosyamızı teslim ettik. İlgi ve alakaları için çok teşekkür ederiz" dedi.

MALATYA ÇOK İDDİALI

Ligde üst sıraları hedefleyen Yeni Malatya, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda 2. Başkan Selim Pilten, zor ya da kolay maç ayrımı yapmadıklarını belirtirken, "Ligdeki konumumuz itibariyle zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok. Tüm maçları kazanmaya talibiz. Bu kalite takımımızda var" diye iddialı konuştu.