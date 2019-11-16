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16 Kasım 2019, Cumartesi
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‘Başkan’a teslim ettik’

‘Başkan’a teslim ettik’

Yeni Başkanı , maçı devre arasında Başkan 'a Malatya'ya yapılması planlanan projesiyle ilgili bilgi verdi.

Yeni Başkanı , maçı devre arasında Başkan 'a Malatya'ya yapılması planlanan projesiyle ilgili bilgi verdi. Başkan Adil Gevrek, " Recep Tayyip Erdoğan'a 'Futbol Köyü' projemiz ile ilgili bilgiler verip dosyamızı teslim ettik. İlgi ve alakaları için çok teşekkür ederiz" dedi.

MALATYA ÇOK İDDİALI
Ligde üst sıraları hedefleyen , sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda 2. Başkan Selim Pilten, zor ya da kolay maç ayrımı yapmadıklarını belirtirken, "Ligdeki konumumuz itibariyle zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok. Tüm maçları kazanmaya talibiz. Bu kalite takımımızda var" diye iddialı konuştu.

  1. 16.11.2019
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