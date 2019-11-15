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15 Kasım 2019, Cuma
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Sergen’e ceza indirimi

Sergen’e ceza indirimi

, maçı hazırlıklarına başladı. Öte yandan Tahmin Kurulu, karşılaşmasında 4 maç ceza alan teknik direktör 'ın cezasını 3 maça indirdi.

Y., evindeki F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı. Malatya'da cezalı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken, tedavilerine devam edilen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman, takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan , maçında 4 maç ceza alan 'ın cezasını 3'e düşürdü.

  1. 15.11.2019
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