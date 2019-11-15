Sergen’e ceza indirimi
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Öte yandan Tahmin Kurulu, Kasımpaşa karşılaşmasında 4 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezasını 3 maça indirdi.
Y.Malatya, evindeki F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı. Malatya'da cezalı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken, tedavilerine devam edilen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman, takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan Tahkim Kurulu, Kasımpaşa maçında 4 maç ceza alan Sergen Yalçın'ın cezasını 3'e düşürdü.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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