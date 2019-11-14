Tahkim Kurulu Sergen Yalçın'ın cezasını indirdi
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'a verilen 4 maçlık men cezası Tahkim Kurulu tarafından 3'e indirildi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararlarına göre, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 4 maçlık men cezası 3'e düşürüldü.
Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:
BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/284 K.2019-2020/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 21.700,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
- 14.11.2019
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