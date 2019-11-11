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11 Kasım 2019, Pazartesi
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’a sakatlardan iyi haber

Yeni Malatyaspor’a sakatlardan iyi haber

'da maçında sakatlıklarından dolayı son anda kadrodan çıkarılan Bifouma, Rahman ve Fofana’nın sağlık durumuyla ilgili camiayı sevindiren haberler geldi.

'da sakatlıklarından dolayı ligin 11. haftasındaki karşılaşmasında forma giyemeyen Moryke Fofana, Rahman Buğra Çağıran ve Thievy Bifouma'nın maçına kadar hazır hale gelecekleri belirtildi.

3 futbolcunun sakatlıklarıyla ilgili elde edilen bilgiye göre Bifouma ve Rahman'ın alt adale, Fofana'nın ise kasık sakatlığından dolayı Göztepe maçında görev alamadığı, 3 futbolcunun da perşembe günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor'da Göztepe karşılaşmasının ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verilirken, sarı-kırmızılı takım çalışmalarına 14 Kasım Perşembe günü başlayacak. 'in 12. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da bu zorlu karşılaşma öncesinde kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik oyuncunun şu an için bulunmadığı ifade edildi.

  1. 11.11.2019
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