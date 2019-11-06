En golcü ve asist yapan futbolcular Yeni Malatyaspor’da
Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic ile Guilherme gösterdikleri başarılı performansla takımını taşıyor. Ligde 10 hafta geride kalırken, Adis Jahovic 9 kez fileleri havalandırdı, Guilherme de 6 asist yaptı. İki futbolcu da alanlarında zirvede bulunuyor.
Ligin 1. haftasında Medipol Başakşehir karşısında takımı adına 1 gole imza atan Jahovic, 3. haftadaki Alanyaspor ve 4. haftadaki Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon futbolcu, ligin 7. haftasında Denizlispor'a karşı 4 gol kaydederek önemli bir performansa imza attı. Başarılı futbolcu, 9. haftadaki Kayserispor maçında da 1 gol atarak iyi performansına devam etti. Jahovic ligde son oynanan Kasımpaşa maçında takımın ilk golüne imza atı ve toplamdaki gol sayısını 9'a yükseltti.
GUILHERME ASİSTTE ZİRVEDE
Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme ise Süper Lig'de oynadığı maçlarda yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 6 asistlik performansıyla takımının kazandığı puanlarda büyük pay sahibi oldu. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de en fazla asist yapan futbolcular sıralamasında birinci sırada bulunuyor.
- 07.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
En golcü ve asist yapan futbolcular Yeni Malatyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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