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07 Kasım 2019, Perşembe
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En golcü ve asist yapan futbolcular ’da

En golcü ve asist yapan futbolcular Yeni Malatyaspor’da

’da ile Guilherme gösterdikleri başarılı performansla takımını taşıyor. Ligde 10 hafta geride kalırken, Adis Jahovic 9 kez fileleri havalandırdı, Guilherme de 6 asist yaptı. İki futbolcu da alanlarında zirvede bulunuyor.

'un bu sezon gösterdiği başarılı performansta ile Guilherme'nin büyük katkıları bulunuyor. Başarılı futbolcu Adis Jahovic attığı 9 golle en çok gol atan futbolcular sıralamasında 1. sırada yer alırken, Guilherme de 6 asistle en çok asist yapan futbolcular sıralamasında zirvede bulunuyor.

Ligin 1. haftasında karşısında takımı adına 1 gole imza atan Jahovic, 3. haftadaki ve 4. haftadaki Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon futbolcu, ligin 7. haftasında Denizlispor'a karşı 4 gol kaydederek önemli bir performansa imza attı. Başarılı futbolcu, 9. haftadaki maçında da 1 gol atarak iyi performansına devam etti. Jahovic ligde son oynanan maçında takımın ilk golüne imza atı ve toplamdaki gol sayısını 9'a yükseltti.

GUILHERME ASİSTTE ZİRVEDE

Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme ise 'de oynadığı maçlarda yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 6 asistlik performansıyla takımının kazandığı puanlarda büyük pay sahibi oldu. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de en fazla asist yapan futbolcular sıralamasında birinci sırada bulunuyor.

  1. 07.11.2019
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