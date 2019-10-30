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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'da mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Süper Lig'de 16 puanla 3'üncü sırada bulunan BtcTurk , ligin 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 'de geride kalan 9 haftalık bölümde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet alarak 16 puan toplayan ve puan tablosunda üçüncü sırada yer alan BtcTurk , 3 Kasım Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda Chaalali dışında eksik bulunmuyor. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan , maçının geride kaldığını ve Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir 90 dakika oynayacaklarını futbolculara aktardı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


  1. 30.10.2019
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