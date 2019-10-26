Flaş paylaşım! 'Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı' - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Flaş paylaşım! ' ile yollar ayrıldı'

Flaş paylaşım! 'Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı'

ekiplerinden BtcTurk 'un kullandığı resmi Facebook ve Twitter sayfaları üzerinden ' ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık' paylaşımı yapıldı. Tepki toplayan paylaşımın hemen ardından kulüpten "Resmi twitter hesabımızın çalındığını üzülerek sizlere belirtiyoruz" şeklinde yazılı açıklama yapıldı.

temsilcisi BtcTurk 'un resmi Facebook ve Twitter hesabından "Her şey için teşekkürler Sergen hoca. ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Malatya'mız için verdiği tüm emekler için teşekkür ederiz. kariyerinde başarılar dileriz. Resmi twitter hesabımızın çalındığını üzülerek sizlere belirtiyoruz. Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna sunduğumuz gibi Beşiktaş Kulübü ile Sergen Yalçın'a karşılık +1,5 milyon dolar karşılığında prensipte ön anlaşmayı sağladığımızı ancak takas sürecinin 30 Ekim çarşamba günü yapılacağını taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" paylaşımı yapıldı.



Bunun üzerine taraftarlardan tepki alan paylaşımın ardından Yeni Malatyaspor Kulübünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Resmî Facebook sayfamız art niyetli kişilerin eline geçmiştir. Bu süreçte yapılan hiç bir paylaşım bize ait olmadığı gibi doğruluk payı da yoktur" denildi.



  1. 26.10.2019
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