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25 Ekim 2019, Cuma
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’da 4 hafta yok

Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok

, sakat dönen Tunuslu futbolcusu ’nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Malatya ekibi Tunuslu futbolcu Chaaleli'nin kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı. Açıklamanın devamında, "Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan sporcumuz Gheylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgada kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun iyileşme sürecinin 4 hafta sürmesi öngörülmektedir. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden sakatlanan futbolcumuz Abdulsamet Damlu'nun yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında 1. derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 3-4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren futbolcularımız Arturo Mina ve Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalara başladı" ifadelerini kullanıldı.
  1. 25.10.2019
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