Yeni Malatyaspor taktik çalıştı
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Sergen Yalçın, rakibin içinde bulunduğu duruma aldanmamaları, aksi halde sahadan hayal kırıklığıyla ayrılabilecekleri uyarısında bulundu.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kaleyle sona erdi. Antrenmanda futbolcuların hırslı oluşu teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Yeni Malatyaspor 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
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KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
Yeni Malatyaspor taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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