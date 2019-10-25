BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakatların son durumu
Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Ghaylen Chaaleli, Abdulsamet Damlu, Arturo Mina ve Yiğithan Güveli'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan Ghaylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgasında kırık tespit edildiği belirtildi.
Chaaleli'nin iyileşme sürecinin 4 hafta sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden sakatlanan futbolcumuz Abdulsamet Damlu'nun yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında birinci derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda ikinci derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 3-4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren futbolcularımız Arturo Mina ve Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalara başladı." ifadelerine yer verildi.
- 25.10.2019
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
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KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Fenerbahçe'de şok karar! Ferdi Kadıoğlu gidiyor...
Toplam 2
Yorum
KASA YAZIKLAR OLSUN YANALA TOLGAY VE ALPER KADAR DEĞERİ YOKMU YA YAZIK 10 EUROYA ALIRSIN İLERDE
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Şenol Güneş’e yer sofrası
Toplam 2
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tutkun61 Krosnadara veriyorsunuz yemeği hoş karşılıyorsunuz onlarda bizi yenip gidiyor tabi.biraz sert olun :)
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakatların son durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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