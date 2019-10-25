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25 Ekim 2019, Cuma
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BtcTurk 'da sakatların son durumu

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakatların son durumu

Kulübü, sakat futbolcular Ghaylen Chaaleli, , ve 'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tunus kampında sakatlanan Ghaylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgasında kırık tespit edildiği belirtildi.

Chaaleli'nin iyileşme sürecinin 4 hafta sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden sakatlanan futbolcumuz 'nun yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında birinci derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda ikinci derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 3-4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren futbolcularımız ve ise takımla birlikte çalışmalara başladı." ifadelerine yer verildi.

  1. 25.10.2019
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